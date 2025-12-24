“Hay presiones ideológicas”: Ministro Salinas cuestiona paro de la COB

La situación en el centro paceño se complicó ayer, martes, cuando mineros de la Central Obrera Boliviana (COB) intentaron ingresar por la fuerza a Plaza Murillo. La policía tuvo que dispersarlos con gases lacrimógenos, resultando varios heridos, entre ellos cinco efectivos policiales.

A pesar de estos hechos, el presidente Rodrigo Paz se reunió con los representantes de la COB en horas de la tarde, pero el diálogo no dio resultados. Mario Argollo, ejecutivo de la COB, aseguró que las bases “no van a tener Navidad” y anticiparon mayores movilizaciones si no se abroga el decreto supremo 5503.

El ministro de Defensa, Marcelo Salinas, cuestionó las motivaciones de la COB y señaló que existe una “alta ideologización” en la organización sindical.

“Puedo entender la predisposición de la central departamental o nacional, pero creo que está hartamente ideologizada y no está a la altura de la historia ni de los retos que tiene el país”, declaró.

Salinas insistió en que el gobierno mantiene la vía del diálogo como herramienta fundamental para resolver conflictos, pero recalcó que no aceptará imposiciones.

“Diálogo es encontrar un camino que permita salir de un conflicto o de posiciones distintas. La imposición nunca es el camino”, afirmó.

El ministro destacó además que los comités cívicos provinciales del país han comprendido la necesidad del decreto 5503 y no han solicitado su abrogación.

Según Salinas, la medida busca estabilizar la economía y garantizar certidumbre a los bolivianos, frente a un gasto diario de 10 millones de dólares en subvenciones que el país ya no puede sostener.

“El país no puede seguir gastando 10 millones de dólares por día para mantener la subvención. Esta medida era absolutamente necesaria para sacarnos del camino al despeñadero”.

Finalmente, el gobierno asegura estar preparado para enfrentar un escenario de bloqueos y movilizaciones prolongadas, apelando al cumplimiento del libre tránsito y a la protección de los derechos de los ciudadanos.

