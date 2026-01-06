Gobierno descarta detención de Argollo y anuncia reunión con la COB

Marco Oviedo, ministro de Gobierno, descartó que la Policía haya detenido al dirigente máximo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y adelantó que a partir de las 12:30 sostendrán una reunión con su persona, con la dirigencia de la Confederación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia y con loa fabriles.

“Quiero desmentir versiones que se están tejiendo en torno a la detención del dirigente de la COB”, afirmó la autoridad en contacto con radio Panamericana.

Oviedo adelantó que a partir de las 12:30 se llevará a cabo una reunión con Mario Argollo, la dirigencia de la Confederación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia y representantes del sector fabril, con el objetivo de abordar de manera técnica los alcances del Decreto Supremo 5503.

La autoridad indicó que él mismo encabezará el encuentro, en el marco de la predisposición del Gobierno, para explicar de forma integral la norma cuestionada.

“La voluntad del Gobierno es resolver los conflictos por la vía del diálogo y nuestra predisposición está abierta. Los bolivianos no queremos violencia, queremos resolver los inconvenientes por la vía del diálogo”, agregó.

Además, el Ministerio de Gobierno, a través de un comunicado, señaló que el actuar de la Policía Boliviana cumple con su labor constitucional de resguardar el orden público y garantizar la seguridad de toda la población.

