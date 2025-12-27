TEMAS DE HOY:
Un muerto y 26 heridos en un accidente múltiple con más de 50 vehículos al noroeste de Tokio

El accidente ocurrió en la autopista Kanetsu, al noroeste de Tokio, en medio de una fuerte tormenta de nieve. Las autoridades investigan si la calzada congelada fue la causa del siniestro.

EFE

27/12/2025 8:06

Accidente masivo en Japón: un fallecido y 26 heridos. Foto: Captura de video.
Japón

Al menos una persona perdió la vida y otras 26 resultaron heridas tras un accidente múltiple que involucró a más de 50 vehículos, ocurrido la noche del viernes en la localidad de Minakami, al noroeste de Tokio, informaron medios locales.

Según la cadena pública NHK, el siniestro se produjo alrededor de las 19:30 hora local en un tramo de la autopista Kanetsu, vía que conecta la capital japonesa con la prefectura de Niigata, en el centro del país.

Choque inicial y reacción en cadena

El accidente se originó cuando dos camiones colisionaron, lo que provocó una reacción en cadena en medio de una intensa tormenta de nieve. Posteriormente, más de 50 vehículos impactaron entre sí, y al menos una decena se incendió tras el choque.

La víctima fatal viajaba en uno de los automóviles involucrados. Se trata de una mujer de 77 años, quien sufrió múltiples heridas, de acuerdo con el reporte oficial.

 

 

 

Estado de los heridos y causas preliminares

De las 26 personas heridas, cinco se encuentran en estado grave, mientras que las otras 21 presentan lesiones leves. Todos fueron trasladados a centros médicos cercanos.

Las autoridades indicaron que al momento del accidente se registraba una fuerte tormenta de nieve, por lo que se presume que la calzada estaba congelada, factor que habría contribuido al siniestro.

Autopista cerrada

Imágenes difundidas por medios japoneses muestran numerosos vehículos destruidos y calcinados a lo largo de la vía. La autopista Kanetsu permanece cerrada mientras continúan las labores de limpieza y peritaje para esclarecer las causas exactas del accidente.

