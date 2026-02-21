Intendencia destruye bebidas y espumas irregulares en el Corso de Corsos

La Intendencia Municipal de Cochabamba inició con los operativos de control por el Corso de Corsos con el objetivo de resguardar la salud y seguridad de la población durante la jornada festiva.

Durante los controles, el personal procedió al desecho de gran cantidad de bebidas alcohólicas que superaban el grado permitido, así como aquellas que no contaban con registro sanitario. También se decomisaron y destruyeron espumas sin registro y productos adulterados que estaban siendo comercializados en calles aledañas al recorrido.

Desde la Alcaldía se recordó que para el Corso de Corsos está autorizada únicamente la venta y consumo de bebidas alcohólicas con una graduación no mayor al 5%, principalmente cerveza, y solo en puntos autorizados.

Además, a través de la Unidad de Defensa al Consumidor, se realizan controles de higiene e inocuidad en los alimentos que se comercializan a lo largo y en inmediaciones de la ruta del Corso, verificando condiciones adecuadas de manipulación y conservación.

Desde la Intendencia también se reiteró que está prohibido el consumo excesivo de alcohol. Se impulsa una campaña de concienciación que llama a la moderación y al comportamiento responsable para que la celebración no se vea empañada por incidentes.

Con estos operativos, la Intendencia busca que la fiesta se desarrolle en un ambiente seguro y ordenado, garantizando que el Corso de Corsos sea una celebración para disfrutar en familia.

Mira la programación en Red Uno Play