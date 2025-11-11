Ministro de Gobierno dice que Bolivia aceptará la colaboración de la DEA

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó este martes que Bolivia va a contar con la colaboración de agencias internacionales, entre ellas, la DEA, para hacer frente a los delitos transnacionales como el narcotráfico, el terrorismo y la trata y tráfico de personas.

“Nosotros vamos a contar con la colaboración de varias agencias de varios países que nos ayuden en la lucha contra delitos transnacionales graves, entre ellos está la DEA, las unidades policiales de la Unión Europa, porque el delito no tiene nacionalidad, no es de un solo país”, aseguró Oviedo.

El ministro agregó que Bolivia no puede aislarse para combatir delitos como el narcotráfico, la trata y trafico de personas y el terrorismo.

“No tenemos porque estigmatizar que venga una u otra agencia, obviamente tenemos que tener cooperación para recibir, pero también para darla”, señaló.

Relaciones con EE.UU.

En los últimos dos días se estuvo hablando sobre el tema del retorno de la DEA a Bolivia, incluso ayer, el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, dijo que su país vería “con buenos ojos” el regreso de la DEA a Bolivia.

En una conferencia virtual con medios latinoamericanos, Landau adelantó que la nueva relación entre Washington y La Paz se construirá sobre dos ejes: la seguridad y la transparencia.

“No se abordó el tema de la DEA con el presidente Paz. Bolivia es una nación soberana y estamos dispuestos a apoyar cualquier plan de seguridad que decida imponer el nuevo gobierno. Y si la DEA es parte de eso, pues bueno, eso sería una cosa buena”, afirmó en la teleconferencia.

