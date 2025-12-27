Fallece Alfredo Jaldín Farell, exrector de la Uagrm y referente de la educación superior cruceña

La comunidad universitaria y el ámbito académico cruceño se encuentran de luto tras el fallecimiento de Alfredo Jaldín Farell, exrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm). El deceso se produjo la noche de este viernes, luego de que la exautoridad universitaria atravesara complicaciones de salud.

Alfredo Jaldín Farell ejerció el cargo de rector de la Uagrm entre los años 2005 y 2008, periodo en el que impulsó procesos orientados al fortalecimiento institucional y al desarrollo académico de la principal casa de estudios superiores de Santa Cruz.

Tras conocerse la noticia, autoridades universitarias, docentes, estudiantes y excolegas expresaron mensajes de pesar y solidaridad con la familia del exrector. A través de un comunicado oficial, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno lamentó profundamente su partida y destacó su vocación académica, compromiso institucional y calidad humana.

“Su gestión y su entrega a la educación superior dejaron una huella imborrable en la formación de generaciones de profesionales”, señala parte del pronunciamiento institucional.

Amigos y colegas docentes coincidieron en resaltar el legado académico de Jaldín Farell, recordándolo como un profesional comprometido con la universidad pública y con el desarrollo educativo del departamento.

Mira la programación en Red Uno Play