Caso 'maletas': tres exfuncionarios permanecen en la Felcc tras suspensión de audiencia

La audiencia de medidas cautelares contra tres exfuncionarios aprehendidos por el denominado caso Maletas fue suspendida este jueves debido a que los imputados no contaban con defensa técnica.

El fiscal asignado al caso, Gomer Padilla, informó que el juez determinó diferir la audiencia para este viernes a las 10:00, ante la ausencia de abogados que representen a los implicados.

“En la presente audiencia se ha advertido que los imputados no se encuentran con su defensa técnica, se encuentran sin abogados. Entonces el juez ha suspendido la audiencia para el día de mañana a las 10 de la mañana”, explicó Padilla.

En este proceso se investiga el presunto delito de incumplimiento de deberes y, en relación con los imputados, también el de uso indebido de influencias.

Consultado sobre las declaraciones brindadas por los aprehendidos, el fiscal señaló que existen elementos y definiciones que serán dados a conocer oportunamente, aunque evitó brindar mayores detalles para no afectar la estrategia procesal del Ministerio Público.

Los implicados están vinculados al caso de las 32 maletas que llegaron al aeropuerto internacional de Viru Viru. Tras la suspensión de la audiencia, fueron trasladados a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde permanecerán aprehendidos hasta que se instale la audiencia cautelar prevista para este viernes.

