ABC confirma que las rutas a los Valles cruceños están transitables

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) Regional Santa Cruz confirmó que todas las rutas hacia los Valles cruceños se encuentran actualmente transitables. El jefe técnico, Ángelo Viruez, informó que se realizaron trabajos inmediatos de limpieza tras los deslizamientos provocados por lluvias extraordinarias en la región.

Ya existe completa transitabilidad en todos los tramos de los Valles cruceños.

Las intervenciones se centraron en sectores críticos como El Chorro Viejo, donde la erosión de los taludes había comprometido la estabilidad de la plataforma asfáltica. Pese a la complejidad de las tareas de mantenimiento, la institución logró habilitar el paso de vehículos sin interrumpir el flujo logístico hacia la zona.

Maquinaria pesada fue movilizada a las zonas de mayor emergencia.

Especialistas realizarán un estudio técnico en el sector de La Negra para determinar soluciones definitivas ante las fallas geológicas identificadas. Por su parte, la ABC instó a los transportistas a respetar la señalización preventiva y evitar maniobras de riesgo durante el periodo de precipitaciones.

