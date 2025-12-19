16 puntos críticos en los Valles cruceños: habilitarán paso provisional en el sector Chorro Viejo

El Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, en coordinación con la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), informó que hasta este domingo se habilitará un paso provisional en el sector de Chorro Viejo, ubicado en la carretera a los Valles cruceños, con el objetivo de restablecer la transitabilidad vehicular y garantizar la conexión vial en esta importante ruta.

La medida responde a la necesidad urgente de asegurar el paso de vehículos y evitar mayores afectaciones a la población, al transporte y a las actividades productivas que dependen de esta vía estratégica del departamento de Santa Cruz.

Asimismo, ambas instituciones dieron a conocer que, tras una evaluación técnica, se identificaron 16 puntos críticos en los Valles cruceños que requieren una intervención estructural definitiva. Para ello, se estima una inversión aproximada de 158 millones de bolivianos, destinados a la ejecución de obras que garanticen la estabilidad y seguridad de la red vial.

El Ministerio de Obras Públicas y la ABC reafirmaron su compromiso de trabajo coordinado para brindar soluciones oportunas y sostenibles, priorizando la seguridad vial y la conectividad de las regiones productivas, fundamentales para el desarrollo económico y social del departamento.

Las autoridades aseguraron que continuarán informando a la población sobre el avance de las obras y las acciones que se implementarán para la atención integral de los tramos afectados.

