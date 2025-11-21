TEMAS DE HOY:
Economía

ABC alerta cierre temporal en la ruta a los Valles debido a trabajos en Achira

Las salidas de buses de Cochabamba hacia Santa Cruz fueron suspendidas desde Tránsito, por el reporte de bloqueos en la ruta nueva y por trabajos de refacción por derrumbes en la ruta antigua, a la altura de Achira.

Red Uno de Bolivia

21/11/2025 15:35

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) Regional Santa Cruz informó que este viernes 21 de noviembre se realizará un corte temporal de tráfico vehicular en el tramo Bermejo–Samaipata, específicamente en el sector Achira.

El cierre se aplicará entre las 13:00 y 18:00, debido a la ejecución de trabajos con maquinaria pesada en la ruta que atraviesa los Valles Cruceños”, señala el comunicado de la ABC.

De igual manera recomienda a los transportistas y usuarios tomar previsiones para evitar contratiempos y agradeció la comprensión de la población mientras se realizan las tareas programadas.

Este anuncio del corte de la ruta deja temporalmente al departamento de Santa Cruz aislado con el departamento de Cochabamba, tomando en cuenta que esta mañana se reportaron bloqueos en Villa Tunari, en donde un grupo de personas exigen la creación de un nuevo distrito. La medida sorprendió a transportistas y pasajeros que buscaban llegar al oriente del país, quedando completamente paralizados.

 

