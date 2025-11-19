“La riada me ha quitado todo”: el desgarrador testimonio de un hombre que busca a su esposa en Achira

La comunidad de Achira en Samaipata vive horas de angustia y desolación tras la riada que arrasó viviendas y dejó, hasta el momento, a dos mujeres desaparecidas. Entre quienes lo perdieron todo se encuentra Noel Hinojosa, un comunario que continúa buscando a su esposa, una adulta mayor de 87 años, desaparecida desde la madrugada del desastre.

Los rescatistas y vecinos trabajan sin pausa. Al principio se creía que las dos mujeres estaban enterradas bajo el lodo, pero ahora no se descarta que la fuerte corriente las haya arrastrado río abajo. La incertidumbre pesa sobre cada familia, especialmente sobre el señor Hinojosa, cuyo testimonio estremece a toda la comunidad.

“La riada me ha quitado todo. No tengo nada…”, relata con la voz quebrada. Recuerda que el estruendo lo despertó alrededor de las dos de la mañana. “Yo estaba durmiendo y se reventó. Cayó un listón del techo… Lo vi que se iba a venir encima de mí. Me botó, y el agua ya entró. Me tumbó de espalda y me sacó afuera, envuelto en ramas y palos”.

Quedó atrapado entre escombros, sin poder moverse. “Sentí que estaba remojado… Buscaba aire, estiraba la mano para arriba. Con mi mano sacaba palos, pedazos. Así fui aflojándome. El agua me daba al pecho”, recuerda mientras señala los rasguños que aún lleva en los brazos.

Con el agua bajando lentamente, comenzó a pedir auxilio. “A las tres de la mañana aparecieron unos motistas… yo les gritaba. Ellos no podían acercarse, pero se dieron modo y me arrancaron como planta de yuca”, narra. Fue llevado con su hermano, donde vecinos lo ayudaron a cambiarse la ropa empapada y embarrada.

Pero su preocupación no tardó en volverlo a la zona del desastre. “Me vine a ver… pero no veía a mi mujer. Nada. No la pudimos hallar hasta ahora”.

Su esposa, Ramona, dormía en la misma habitación en otra cama. “Yo le hablé fuerte. ‘Ramona, Ramona’, le decía. Pero no me contestó nada. Todo está perdido… todo, todo”, concluye con la mirada fija en el cauce.

Mientras las brigadas continúan la búsqueda, Achira enfrenta no solo los daños materiales, sino el dolor profundo de quienes esperan encontrar a sus seres queridos. Para Noel Hinojosa, la esperanza es lo único que la riada no logró arrancar del todo.

Mira la programación en Red Uno Play