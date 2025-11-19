TEMAS DE HOY:
Menonitas Juan Carlos Huarachi Menor asesinada

27ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Cárcel para agresor de menonita y dan libertad al que ordenó torturarlo

El juez del Juzgado de El Mechero, dictó detención preventiva para el agresor material, mientras que, al incitador de la violencia, presuntamente uno de los ministros de la colonia, se le otorgaron medidas sustitutivas con detención domiciliaria.

Charles M. Flores

19/11/2025 13:57

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

La audiencia de medidas cautelares por el caso de agresión a un miembro de la comunidad menonita en Cuatro Cañadas dejó un panorama judicial polémico.

El juez del Juzgado de El Mechero, en la zona del Plan Tres Mil, dictó detención preventiva de 180 días para el agresor material, mientras que, al incitador de la violencia, presuntamente uno de los ministros de la colonia, se le otorgaron medidas sustitutivas con detención domiciliaria.

Según Marianela Bozo, abogada del afectado, “Estoy sulfúrica porque no ha habido justicia. En audiencia se determinó que el golpeador tenga detención preventiva en Palmasola, y el otro tenga detención domiciliaria, y este que tiene medidas sustitutivas que es un ministro, son los que dictan los castigos y fue el que ordenó que torturen a la víctima”.

Por su parte, Fabricio Choque, otro abogado del caso, señaló que “el agresor que agredió a la víctima recibió una detención preventiva de 180 días en Palmasola, pero lo contrario, el incitador a la violencia, la juez le dio detención domiciliaria, siendo que se encontraron armas en su domicilio. Se trataría de uno de los ministros de la colonia que habría ordenado el vejamen”.

Hasta el momento, cinco personas estarían involucradas en el caso y serán citadas a declarar en las próximas horas.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD