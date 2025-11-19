En el Juzgado de El Mechero, ubicado en la zona del Plan Tres Mil de la capital cruceña, se instaló este miércoles la audiencia cautelar de dos ciudadanos menonitas acusados de protagonizar una violenta agresión dentro de su comunidad, situada en el municipio de Cuatro Cañadas.

Ambos fueron aprehendidos en las últimas horas y enfrentan imputaciones por los delitos de privación de libertad, lesiones graves y leves, además de porte y portación de arma de fuego.

De acuerdo con la investigación preliminar, los hombres habrían sometido a otro miembro de la colonia a un castigo físico extremo, presuntamente ordenado por autoridades internas. La Fiscalía presentó ante la autoridad jurisdiccional los primeros elementos colectados para que el juez determine la situación legal de los imputados.

“Fue tortura”, afirma la defensa

Más temprano, en declaraciones al programa El Mañanero, la abogada de la víctima, Marianela Bozzo, relató que la agresión se habría ejecutado por orden de ministros de la colonia. El ataque ocurrió el pasado miércoles, cuando, por motivos aún no esclarecidos, el joven de 28 años fue atado de manos y pies, amordazado y trasladado a un chaco donde fue golpeado durante toda la noche.

“Independientemente de la causa, no existe justificación alguna para llegar a este grado de tortura”, señaló Bozzo.

Según la denuncia, los agresores emplearon un objeto utilizado para arrastrar maquinaria pesada para propinar los golpes. Tras el castigo, el principal sindicado, identificado como Peter K., ministro y máxima autoridad de la colonia, habría mantenido a la víctima encerrada junto a su esposa para evitar que denuncie lo sucedido.

Cinco días privado de libertad

El joven permaneció retenido desde el miércoles hasta el domingo, cuando la defensa, alertada por otros colonos que vieron su estado crítico, logró coordinar un operativo de rescate. Fue encontrado en ropa interior, maniatado y con evidentes lesiones, presentando dificultades para caminar. Inmediatamente fue trasladado a un centro de salud.

Un examen forense determinó que el afectado presenta más de 20 días de impedimento, consecuencia directa de los golpes.

Los detenidos y la investigación

Los aprehendidos son Peter K., señalado como la autoridad que ordenó el castigo, y otro ciudadano menonita identificado como el autor material de la golpiza. La defensa anunció que solicitará medidas estrictas contra ambos y que también impulsará que se amplíe la investigación por intento de homicidio.

