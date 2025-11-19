Más temprano, en declaraciones al programa El Mañanero, la abogada de la víctima, Marianela Bozzo, relató que la agresión se habría ejecutado por orden de ministros de la colonia.
En el Juzgado de El Mechero, ubicado en la zona del Plan Tres Mil de la capital cruceña, se instaló este miércoles la audiencia cautelar de dos ciudadanos menonitas acusados de protagonizar una violenta agresión dentro de su comunidad, situada en el municipio de Cuatro Cañadas.
Ambos fueron aprehendidos en las últimas horas y enfrentan imputaciones por los delitos de privación de libertad, lesiones graves y leves, además de porte y portación de arma de fuego.
“Fue tortura”, afirma la defensa
Más temprano, en declaraciones al programa El Mañanero, la abogada de la víctima, Marianela Bozzo, relató que la agresión se habría ejecutado por orden de ministros de la colonia. El ataque ocurrió el pasado miércoles, cuando, por motivos aún no esclarecidos, el joven de 28 años fue atado de manos y pies, amordazado y trasladado a un chaco donde fue golpeado durante toda la noche.
“Independientemente de la causa, no existe justificación alguna para llegar a este grado de tortura”, señaló Bozzo.
Según la denuncia, los agresores emplearon un objeto utilizado para arrastrar maquinaria pesada para propinar los golpes. Tras el castigo, el principal sindicado, identificado como Peter K., ministro y máxima autoridad de la colonia, habría mantenido a la víctima encerrada junto a su esposa para evitar que denuncie lo sucedido.
Cinco días privado de libertad
Un examen forense determinó que el afectado presenta más de 20 días de impedimento, consecuencia directa de los golpes.
Los detenidos y la investigación
Los aprehendidos son Peter K., señalado como la autoridad que ordenó el castigo, y otro ciudadano menonita identificado como el autor material de la golpiza. La defensa anunció que solicitará medidas estrictas contra ambos y que también impulsará que se amplíe la investigación por intento de homicidio.
