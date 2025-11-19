“Santa Cruz, me sorprendes”: La capital cruceña amaneció con neblina y prevén un nuevo sur con lluvias

Santa Cruz amaneció con una neblina este miércoles 19 de noviembre, luego de varias jornadas lluviosas, y con el pronóstico de un nuevo ingreso de vientos del sur para el viernes.

A primeras horas de la mañana, la ciudad registró 18°C; ya en el transcurso de la mañana la temperatura ascendió a 20°C y se espera que la máxima llegue a 30°C, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado durante toda la jornada.

Neblina matinal anticipa más cambios en el clima cruceño. FOTO: Roberto Frigoli. Composición CHMF.

La neblina cubrió gran parte de la atmósfera cruceña y se hizo visible desde diversos puntos de la Ciudad de los Anillos. Usuarios en redes sociales compartieron fotografías del fenómeno, acompañadas de comentarios como “Santa Cruz, me sorprende”, destacando lo inusual del ambiente grisáceo y cargado de humedad.

En varios hogares, la humedad se sintió de forma evidente: paredes, azulejos, ropa y muebles amanecieron impregnados de pequeñas gotas, un efecto común cuando el aire alcanza altos niveles de saturación.

¿Cómo y porqué se forma la neblina?

Según explican los meteorólogos, la neblina se forma cuando el aire se enfría o cuando aumenta el vapor de agua hasta llegar al punto de condensación, momento en el que pequeñas partículas de agua quedan suspendidas en el ambiente, generando el característico aspecto brumoso.

Un nuevo sur se acerca

El agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, conocido como el Señor del Clima, informó que la noche del viernes 21 ingresará un nuevo “sur”, aunque con lluvias de menor intensidad a las registradas el lunes 17. Su incidencia será leve, pero mantendrá la tendencia de cielos nublados y humedad elevada.

Pronóstico por provincias

Andrés Ibáñez y Norte Integrado

Temperaturas: 16°C mínima / 31°C máxima

Vientos del sur con ráfagas > 60 km/h el lunes

Vientos del norte con ráfagas hasta 60 km/h el viernes

Lluvia intensa el lunes; lluvias moderadas a fuertes desde el viernes

Valles cruceños

7°C mínima / 29°C máxima

Ráfagas del sur hasta 50 km/h el lunes

Lluvias intensas domingo por la noche y lunes; moderadas a fuertes desde el viernes

Cordillera

14°C mínima / 34°C máxima

Ráfagas del sur cercanas a 60 km/h

Lluvias moderadas a fuertes domingo por la noche, lunes y desde el viernes

Chiquitania

17°C mínima / 35°C máxima

Ráfagas del sur sobre 60 km/h el lunes

Lluvias moderadas a fuertes el lunes y nuevamente desde el viernes

Con la alta humedad, cielos nublados y la llegada de un nuevo frente frío, Santa Cruz continúa atravesando una semana marcada por cambios climáticos y variaciones de temperatura.

