“Santa Cruz, me sorprendes”: La capital cruceña amaneció con neblina y prevén un nuevo sur con lluvias

La niebla cubrió gran parte de la atmósfera cruceña y se hizo visible desde diversos puntos de la Ciudad de los Anillos.
19/11/2025 8:54
Santa Cruz amaneció con una neblina este miércoles 19 de noviembre, luego de varias jornadas lluviosas, y con el pronóstico de un nuevo ingreso de vientos del sur para el viernes.
La neblina cubrió gran parte de la atmósfera cruceña y se hizo visible desde diversos puntos de la Ciudad de los Anillos. Usuarios en redes sociales compartieron fotografías del fenómeno, acompañadas de comentarios como “Santa Cruz, me sorprende”, destacando lo inusual del ambiente grisáceo y cargado de humedad.
En varios hogares, la humedad se sintió de forma evidente: paredes, azulejos, ropa y muebles amanecieron impregnados de pequeñas gotas, un efecto común cuando el aire alcanza altos niveles de saturación.
¿Cómo y porqué se forma la neblina?
Según explican los meteorólogos, la neblina se forma cuando el aire se enfría o cuando aumenta el vapor de agua hasta llegar al punto de condensación, momento en el que pequeñas partículas de agua quedan suspendidas en el ambiente, generando el característico aspecto brumoso.
Un nuevo sur se acerca
El agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, conocido como el Señor del Clima, informó que la noche del viernes 21 ingresará un nuevo “sur”, aunque con lluvias de menor intensidad a las registradas el lunes 17. Su incidencia será leve, pero mantendrá la tendencia de cielos nublados y humedad elevada.
Pronóstico por provincias
Andrés Ibáñez y Norte Integrado
Temperaturas: 16°C mínima / 31°C máxima
Vientos del sur con ráfagas > 60 km/h el lunes
Vientos del norte con ráfagas hasta 60 km/h el viernes
Lluvia intensa el lunes; lluvias moderadas a fuertes desde el viernes
Valles cruceños
7°C mínima / 29°C máxima
Ráfagas del sur hasta 50 km/h el lunes
Lluvias intensas domingo por la noche y lunes; moderadas a fuertes desde el viernes
Cordillera
14°C mínima / 34°C máxima
Ráfagas del sur cercanas a 60 km/h
Lluvias moderadas a fuertes domingo por la noche, lunes y desde el viernes
Chiquitania
17°C mínima / 35°C máxima
Ráfagas del sur sobre 60 km/h el lunes
Lluvias moderadas a fuertes el lunes y nuevamente desde el viernes
Con la alta humedad, cielos nublados y la llegada de un nuevo frente frío, Santa Cruz continúa atravesando una semana marcada por cambios climáticos y variaciones de temperatura.
