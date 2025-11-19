TEMAS DE HOY:
“La mazamorra me arrebató a mi mujer”: el desgarrador relato de un afectado por la riada en Achira

José Nosa explicó que intentó salvar a su esposa, abrazándola mientras la corriente los arrastraba, pero la fuerza del agua se la llevó de su brazo. 

Charles M. Flores

19/11/2025 13:15

Un hombre pierde a su esposa en Achira: la tragedia detrás de la mazamorra. FOTO: NTV/RED UNO. Montaje CHMF.
Santa Cruz, Bolivia

La comunidad de Achira, en el municipio de Samaipata, vive horas de angustia tras un desborde del río que arrasó viviendas y arrastró a varias personas. Entre los sobrevivientes está José Nosa, quien logró salvar a su hijo de 7 años, pero perdió a su esposa en la tragedia.

“Lamentablemente mi esposa no tuvo la suerte de sobrevivir, así como nosotros. Creo que fue el destino o un milagro, como también el niño se ha salvado. Venía la mazamorra y nos agarró de sorpresa, no pudimos huir ni escapar. Nos arrastró con todas las casas, la casa cayó encima de nosotros y así nos llevó río abajo”, relató Nosa, visiblemente conmocionado.

El hombre explicó que intentó salvar a su esposa, abrazándola mientras la corriente los arrastraba, pero la fuerza del agua se la llevó de su brazo. Desde entonces, Nosa permanece en la incertidumbre sobre su paradero y hace un llamado a las autoridades y a los vecinos para localizarla.

“Yo lo que hice fue abrazarla para poder salvarla a mi esposa, pero lastimosamente con todos los golpes y la fuerza de la corriente me arrebató a mi mujer. Le pido a todos los que están buscando que por favor hagan todo lo posible por encontrarla”, agregó.

La vivienda de la familia quedó completamente destruida, y Nosa, junto a su hijo, solicita ayuda urgente para sobrevivir y reconstruir su vida tras la tragedia. “Por favor necesito ayuda lo más pronto posible, porque he quedado totalmente sin nada”, concluyó.

 

