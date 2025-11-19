“La mazamorra me arrebató a mi mujer”: el desgarrador relato de un afectado por la riada en Achira

La comunidad de Achira, en el municipio de Samaipata, vive horas de angustia tras un desborde del río que arrasó viviendas y arrastró a varias personas. Entre los sobrevivientes está José Nosa, quien logró salvar a su hijo de 7 años, pero perdió a su esposa en la tragedia.

“Lamentablemente mi esposa no tuvo la suerte de sobrevivir, así como nosotros. Creo que fue el destino o un milagro, como también el niño se ha salvado. Venía la mazamorra y nos agarró de sorpresa, no pudimos huir ni escapar. Nos arrastró con todas las casas, la casa cayó encima de nosotros y así nos llevó río abajo”, relató Nosa, visiblemente conmocionado.

El hombre explicó que intentó salvar a su esposa, abrazándola mientras la corriente los arrastraba, pero la fuerza del agua se la llevó de su brazo. Desde entonces, Nosa permanece en la incertidumbre sobre su paradero y hace un llamado a las autoridades y a los vecinos para localizarla.

“Yo lo que hice fue abrazarla para poder salvarla a mi esposa, pero lastimosamente con todos los golpes y la fuerza de la corriente me arrebató a mi mujer. Le pido a todos los que están buscando que por favor hagan todo lo posible por encontrarla”, agregó.

La vivienda de la familia quedó completamente destruida, y Nosa, junto a su hijo, solicita ayuda urgente para sobrevivir y reconstruir su vida tras la tragedia. “Por favor necesito ayuda lo más pronto posible, porque he quedado totalmente sin nada”, concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play