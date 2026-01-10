Viceministro asegura que la aprehensión de Montaño se realizó dentro del marco legal

El viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Marcelo Yamil García, se refirió en el programa Que No Me Pierda a la aprehensión del exministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la construcción de la carretera doble vía El Sillar por 426 millones de dólares.

Según explicó García, la empresa adjudicada, Sinohydro, habría recibido pagos superiores por un monto de 1.226.000 dólares, además de una reducción en las multas correspondientes.

“Puede parecer un monto menor, pero en términos económicos este excedente representa más de un millón de dólares que benefició a la empresa”, detalló el viceministro.

Sobre las personas investigadas, García indicó que se trata de ocho personas con responsabilidades ejecutivas durante la gestión del expresidente Arce, incluido el representante legal de la empresa Sinohydro, quien es ciudadano extranjero.

“No queremos dar los nombres porque estas personas serán convocadas por el Ministerio Público y no queremos entorpecer la investigación ni las medidas que se adoptan para evitar la fuga o la obstrucción de la averiguación de la verdad”, señaló.

Respecto a las críticas sobre la forma en que se realizó la aprehensión, el viceministro recordó que el procedimiento se realizó conforme al artículo 226 del Código de Procedimiento Penal, que permite la detención directa cuando existe probabilidad de autoría y riesgo procesal.

En cuanto a los pasos siguientes, García explicó que se deben cumplir plazos muy cortos: la imputación formal se presentará dentro de 24 horas y el juez convocará a una audiencia de medidas cautelares, también en un plazo de 24 horas, donde se determinará la situación procesal de Montaño.

El viceministro también aclaró que el traslado del exministro desde Santa Cruz hasta La Paz responde a que el juez natural del caso tiene jurisdicción en la Sede de Gobierno, aunque Montaño podría solicitar cumplir su detención en Santa Cruz, si así lo decide la autoridad judicial.

Mira la programación en Red Uno Play