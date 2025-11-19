Entre troncos, piedras y lodo: Tercer día de búsqueda de dos mujeres desaparecidas en Achira

Por tercer día consecutivo, unidades de bomberos, policías y grupos de rescate continúan la intensa búsqueda de dos mujeres –de 87 y 23 años– desaparecidas en la comunidad de Achira, luego de que una riada sorprendiera a los habitantes en la madrugada del lunes.

El desastre dejó viviendas destruidas, pertenencias sepultadas bajo el lodo y a toda una comunidad movilizada, intentando recuperar lo poco que quedó tras el desborde de la quebrada. En medio de los escombros y la devastación, la prioridad es encontrar a las dos mujeres arrastradas por la fuerza del agua.

“El personal de bomberos de la Policía Boliviana se encuentra realizando trabajos operativos en el lugar para poder ubicar a estas dos personas que habrían desaparecido el día lunes. Vamos a continuar con este tipo de labores, coordinando siempre con las autoridades”, informó el coronel Carlos Veizaga, comandante de los Bomberos de la Policía en Santa Cruz.

El oficial explicó que las condiciones del terreno dificultan las tareas. “Tenemos que remover parte de la empalizada; hay troncos, piedras y todo ese sector es demasiado arduo para que podamos realizar este trabajo”, señaló.

La búsqueda se amplía río abajo

Luego de dos días revisando el punto donde fueron vistas por última vez, ahora los equipos ampliaron el rastrillaje varios metros río abajo, ante la posibilidad de que la corriente haya arrastrado los cuerpos.

“Hoy vamos a realizar la búsqueda en las riberas del río, unos cien o doscientos metros, y probablemente tengamos que avanzar unos tres o cuatro kilómetros más”, indicó Veizaga.

Mientras tanto, otro equipo trabaja con maquinaria pesada para mover escombros y palizadas, con la esperanza de que los cuerpos pudieran haber quedado atrapados.

Trabajo exhaustivo bajo condiciones extremas

El capitán Luis E. Mamani, bombero rescatista, detalló que la búsqueda se centra ahora en el cauce del río, aprovechando que el nivel del agua ha descendido.

“Nuevamente estamos con labores de rastrillaje río abajo para poder dar con el paradero de las personas desaparecidas. Ayer ya hicimos también el rastrillaje y hoy continuamos atentos para hacer una búsqueda minuciosa”, explicó.

El grupo de Mamani está conformado por ocho rescatistas que recorren la zona a pie y en el agua. “Esperemos que ya dé a flote o que quede atrapada en las palizadas, para dar consuelo a la familia”, añadió.

Una comunidad golpeada y en espera

La riada arrasó con casas, cultivos y animales. Lo que antes era un barrio rural tranquilo hoy luce como un corredor de lodo endurecido y restos de lo que fue la vida de decenas de familias.

Los habitantes de Achira no pierden la esperanza de tener respuestas. Mientras los equipos continúan con el rastreo, la comunidad permanece en vigilia, esperando noticias que alivien la incertidumbre.

Hasta ahora, las labores de rescate no han dado con el paradero de las dos mujeres desaparecidas.

