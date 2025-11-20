Comunidades de Samaipata continúan sin agua potable y sin energía eléctrica tras la inundación

En el municipio de Samaipata aún persisten comunidades que requieren la restitución del servicio de agua potable y energía eléctrica, luego de la torrencial lluvia que provocó inundaciones a inicios de semana.

En Achira, donde dos personas permanecen desaparecidas, los habitantes demandan con urgencia el suministro de agua. Testimonios recogidos en la zona señalan que incluso en el área urbana de Samaipata la mitad de la población no cuenta con el líquido elemento.

La comunidad también solicita apoyo del sector privado, especialmente maquinaria pesada, para continuar con la limpieza del lodo que ha cubierto casi por completo la zona.

Por otra parte, en la comunidad de Laja, los vecinos denuncian que llevan más de 24 horas sin energía eléctrica, interrupción que atribuyen a la ruptura de un oleoducto que provocó una fuga de gas en la zona.

“Ya han pasado 48 horas y seguimos sin energía eléctrica. Estamos buscando a la gente de Gestión Social de YPFB para que nos expliquen qué ha pasado con el ducto. El paso de vehículos ya está habilitado, pero nosotros seguimos sin luz”, relató un vecino a Red Uno.

Mira la programación en Red Uno Play