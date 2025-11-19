ABC habilita paso provisional, pero YPFB mantiene corte controlado por afectación a un ducto

El director regional de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) en Santa Cruz, Ángelo Viruez, informó que en la zona de La Angostura se habilitó un paso provisional que permite la transitabilidad vehicular tras las recientes crecidas.

Sin embargo, señaló que la afectación a un ducto de YPFB, a la altura de Palermo y Cuevas, obligó a la estatal petrolera a cortar el paso para intervenir la infraestructura dañada.

“Un ducto fue afectado por la crecida del río. Hay técnicos de YPFB en la zona con su maquinaria listos para intervenir, pero no pueden hacerlo porque están a la espera de que el gas se disipe”, explicó Viruez.

Aclaró que la ABC garantiza la circulación entre Santa Cruz y Cochabamba, salvo el corte controlado que YPFB mantiene en Cuevas para realizar los trabajos de seguridad.

Viruez también informó que el sector donde el agua comprometió parte de la capa asfáltica ya fue estabilizado mediante el ensanche de la plataforma, con lo que el tránsito quedó expedito en ese tramo.

