"Le pido a Dios que esté vivo": Esposa de guardaparque desaparecido tras riada pide ayuda

Alejandra Lovera, esposa de Darío Pizarro, guardaparque de reconocida trayectoria en la región, se encuentra desesperada tras la desaparición de su esposo y de varios familiares tras la reciente riada que devastó varias comunidades del municipio de El Torno, en Santa Cruz.

Alejandra relató que Darío salió el viernes a visitar a sus padres y desde entonces no se sabe nada de él.

“Lo único que tengo es fe, una esperanza de que él esté vivo. Aquí no hay señal, no hay luz, no hay internet, nada”, expresó la mujer, quien actualmente cuida sola a su hija de un año.

Sobre las condiciones en las zonas afectadas, Alejandra señaló: "No hay nada, está una playa inmensa, es como una película, pero es real. No hay agua, no hay comida, no hay ropa, no hay nada. Necesitamos ayuda urgente”.

Lovera contó que ella misma no ha podido acceder a las áreas más afectadas debido a las restricciones y a que debe cuidar de su hija de un año.

“Quise ir y no me dejaron porque no hay pase. No sé qué hacer, estoy preocupada, sin saber qué hacer”, declaró.

“Pido a la población, especialmente a la gente solidaria de Santa Cruz, que no nos deje solos. Necesitamos ayuda, ropa, comida, todo para los que quedaron arriba y en todas las comunidades afectadas”, manifestó.

Sobre su esposo, quien era guardaparque y tenía experiencia con ríos y zonas peligrosas, Alejandra relató: “Él sabía nadar, viajaba a todos lados, conocía los ríos, pero no sé… no sé qué pasó. Estoy clamando a Dios que esté vivo”.

Hasta el momento, Darío y varios otros residentes permanecen desaparecidos, mientras los rescatistas y vecinos buscan incansablemente entre los escombros y zonas inundadas.

