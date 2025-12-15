Miss Jamaica reaparece en silla de ruedas tras grave caída en Miss Universo

La representante de Jamaica en el certamen Miss Universo 2025, Gabrielle Henry, regresó a su país natal tras pasar cerca de un mes en terapia médica en Tailandia. Su reaparición pública, donde se la vio siendo trasladada en silla de ruedas y luego en camilla, generó gran preocupación entre sus seguidores y el público en general.

Henry, Miss Jamaica 2025, aterrizó en el Aeropuerto Internacional Norman Manley de Kingston el pasado jueves por la noche bajo escolta médica especializada. La modelo fue diagnosticada con una hemorragia intracraneal como consecuencia de una fuerte caída sufrida durante la ronda preliminar del concurso.

Delicado estado de salud

El accidente ocurrió el 19 de noviembre, cuando Henry cayó a través de una abertura en el escenario —destinada al sistema de iluminación— mientras realizaba su caminata en el segmento de traje de gala. Según un comunicado oficial de la Organización Miss Universo, la caída le provocó, además de la hemorragia intracraneal con pérdida de conciencia, una fractura, laceraciones faciales y otras lesiones significativas.

Tras su llegada a Jamaica, la reina de belleza fue recibida por su padre, su asesor legal, Marc Ramsay, y los codirectores nacionales de la Organización Miss Universo Jamaica, Carl Williams y Mark McDermott. Inmediatamente, fue trasladada en ambulancia a un hospital local, donde permanece bajo la supervisión de un neurólogo, requiriendo aún vigilancia especializada de 24 horas, según publica el portal El Universal.

Organización Miss Universo cubrió gastos

La Organización Miss Universo confirmó que cubrió la totalidad de los gastos médicos y de rehabilitación de Gabrielle Henry durante su estancia en Tailandia. Además, asumió los costos de alojamiento y manutención de su madre y su hermana, quienes la acompañaron durante su hospitalización.

Henry, quien según los reportes interactuó con quienes la recibieron en el aeropuerto, continuará su largo proceso de recuperación en su país, enfocada en su evolución médica rodeada de su familia. Por el momento, no se han brindado nuevos detalles sobre su pronóstico.

