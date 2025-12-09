Miss Jamaica sufrió fractura y hemorragia intracraneal tras caída en Miss Universo

La candidata de Jamaica a Miss Universo 2025, Gabrielle Henry, sufrió lesiones de gravedad tras caer del escenario el pasado 19 de noviembre durante la ronda preliminar de vestimenta de noche en Bangkok. Un comunicado conjunto de la Organización Miss Universo (MUO) y la familia de Henry confirmó la seriedad de su estado de salud.

El diagnóstico: lesiones graves y supervisión constante

Según la declaración emitida este lunes 8 de diciembre, Gabrielle sufrió una caída severa a través de una abertura en la tarima, lo que le ocasionó un diagnóstico preocupante:

Hemorragia intracraneal con pérdida de la conciencia.

Una fractura y laceraciones faciales.

Otras lesiones significativas.

Tras el accidente, Henry, quien es médica de profesión, fue trasladada de urgencia a un hospital de la capital tailandesa, donde ha permanecido en cuidados intensivos bajo monitorización neurológica constante y requiere supervisión especializada 24 horas. Videos difundidos en redes sociales mostraron el momento en que la joven fue retirada del recinto en camilla, según publica Infobae en un extenso reportaje.

Gabrielle Henry es médico de profesión además de modelo. Foto: Instagram/@officialgabriellehenry

Regreso asistido y apoyo total de la organización

La organización informó que, en los próximos días, Gabrielle será repatriada a su país natal. Será acompañada por un equipo médico completo y trasladada directamente a un hospital en Jamaica para continuar con su tratamiento y rehabilitación.

La MUO afirmó que cubrió la totalidad de los gastos médicos, hospitalarios y de rehabilitación durante la estadía de Henry en Tailandia, además de asumir los costos de alojamiento y manutención de su madre y hermana. También financiará el vuelo de repatriación medicalizada y se comprometió a cubrir eventuales gastos futuros derivados del incidente.

Desmienten rumores de culpa

Ante los reportes que sugerían que la joven fue responsable de su propia caída por "no prestar atención" —rumores que fueron alimentados por comentarios de un miembro del staff a otras concursantes—, la MUO fue enfática en desmentirlos públicamente:

"Ciertos reportes mediáticos que sugieren que la Dra. Henry influyó en lo sucedido carecen totalmente de fundamento. La Organización Miss Universo nunca ha atribuido responsabilidad alguna a la doctora Henry y confirma que esos señalamientos no reflejan los hechos".

El propietario de Miss Universo, Raúl Rocha, calificó dichas versiones como "crueles e insensibles". La familia de Henry extendió su agradecimiento al "pueblo de Jamaica, a la comunidad de Miss Universo y a los seguidores del mundo por las muestras de afecto, oraciones y aliento".

