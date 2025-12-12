VIDEO: El resbalón de Bad Bunny durante un concierto en México

Bad Bunny inició su serie de conciertos en México con una anécdota que rápidamente se ha vuelto viral en redes sociales. El reguetonero puertorriqueño, cuyo nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio, sufrió una inesperada caída durante su primera presentación del “Debí tirar más fotos World Tour” en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México este 10 de diciembre.

El incidente ocurrió cerca de la mitad del concierto mientras interpretaba uno de sus temas más famosos, "Efecto". Como parte de su rutina, Bad Bunny se subió al techo de su escenografía principal, conocida como 'La Casita'. La lluvia que sorprendió al artista y a los asistentes pudo haber contribuido al resbalón, informa La Nación.

De espaldas y entre risas

Las imágenes compartidas por los fanáticos en plataformas como TikTok e Instagram muestran el momento en que el artista pierde el equilibrio y cae de espaldas sobre la plataforma, muy cerca del borde.

Afortunadamente, el accidente no tuvo consecuencias mayores. Tras quedarse en el suelo por unos segundos, el "Conejo Malo" se levantó inmediatamente y, con gran profesionalismo, comenzó a reírse de la situación antes de continuar con su espectáculo como si nada hubiese pasado. Los asistentes reaccionaron con gritos de emoción al ver que el cantante estaba bien y retomaba la presentación.

Si bien la caída fue lo que se viralizó, el escenario conocido como 'La Casita' es un elemento central de su gira. Esta estructura, diseñada por Mayna Magruder Ortiz, es un símbolo de la identidad caribeña y de los hogares de Puerto Rico, con sus muros rosa pastel, cornisas amarillas y capacidad para unas 30 personas.

Bad Bunny tiene programados un total de ocho conciertos en la capital mexicana, todos en el Estadio GNP Seguros, como parte de su extensa gira mundial que concluirá en julio de 2026.

Mira la programación en Red Uno Play