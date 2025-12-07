‘La Premiere’: el documental de Karol G se estrena hoy a las 18:00 en Bolivia por Red Uno

Los seguidores de Karol G en Bolivia tienen una cita ineludible esta tarde. El documental musical ‘La Premiere’, que explora el proceso creativo de su aclamado álbum ‘Tropicoqueta’, se estrena hoy, domingo 7 de diciembre, a las 18:00 horas, solo por Red Uno.

El proyecto, que se transmite de manera simultánea en más de 36 países de Latinoamérica y el mundo, es una ventana al lado más íntimo de la artista, mostrando desde la concepción de sus canciones hasta la ambiciosa construcción de su universo sonoro y visual.

Un deseo de nostalgia y unión familiar

Karol G, ganadora de ocho premios Latin Grammy, reveló que esté especial de una hora, producido por su compañía Bichota Films, nace de un deseo personal: volver a reunir a las familias frente al televisor, tal como se hacía "en los viejos tiempos".

A través de sus redes, la cantante compartió la motivación detrás del proyecto: “Llegó el momento de mostrarles cómo se ve Tropicoqueta, mi disco, en energía, en imágenes, en mi cabeza. La Premiere nace de un sueño personal… volver a ver a las familias reunidas, celebrando, sintiendo, bailando, todos juntos frente al TV en la sala de la casa. Como en los viejos tiempos”.

Presentaciones inéditas e invitados de lujo

El documental promete ser un espectáculo de una hora lleno de emoción, ritmo y sorpresas. Entre los contenidos destacados, los fans podrán disfrutar de:

Presentaciones inéditas y versiones especiales de las canciones del álbum, grabado en locaciones icónicas como Medellín, Cartagena, Ciudad de México y Los Ángeles.

Un dueto especial en versión acústica de la canción Coleccionando heridas con el legendario artista mexicano Marco Antonio Solís.

Apariciones especiales de otros artistas como Mariah Angeliq y Eddy Lover.

No te pierdas el estreno de ‘La Premiere’ esta tarde a las 18:00 horas, un evento que celebra la herencia latinoamericana y expande el universo de 'Tropicoqueta'.

Mira la programación en Red Uno Play