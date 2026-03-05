El cantante puertorriqueño Bad Bunny volvió a demostrar su orgullo por su país, esta vez a través del deporte. El artista sorprendió a la selección de Puerto Rico que disputará el Clásico Mundial de Béisbol 2026 al regalarles un modelo exclusivo de tenis desarrollado en colaboración con Adidas.

El equipo boricua saltará al terreno con los nuevos “BadBo 1.0”, unos spikes personalizados que incorporan los colores de la isla y detalles que reflejan la identidad del artista.

La noticia fue revelada por el jugador de Grandes Ligas Kiké Hernández, quien mostró orgulloso el diseño del calzado que acompañará a la novena puertorriqueña durante el torneo.

Diseño con identidad boricua

El modelo fue creado especialmente para el Clásico Mundial y busca representar tanto la esencia de Bad Bunny como el orgullo nacional de Puerto Rico.

Según explicó Hernández en una entrevista con ESPN, el propio cantante participó activamente en el diseño del calzado, incorporando detalles distintivos como sus iniciales y referencias directas a la cultura puertorriqueña.

La colaboración entre el artista y Adidas no es nueva, pero en esta ocasión adquiere un significado especial al estar vinculada con la representación deportiva del país.

El resultado es un diseño que combina innovación, estilo y simbolismo, convirtiéndose no solo en un accesorio deportivo, sino también en un emblema de identidad para la selección boricua en el torneo internacional.

