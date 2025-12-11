Diputados aprueban proyecto de ley que avala crédito de JICA

La Cámara de Diputados aprobó este jueves, en su estación en grande y detalle, el proyecto de ley que avala el crédito otorgado por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), destinado a fortalecer la capacidad del Estado boliviano frente a emergencias sanitarias y desastres climáticos.

El crédito asciende a aproximadamente $us 100 millones, equivalentes a ¥15.000 millones (Yenes Japoneses), y será utilizado para apoyar políticas públicas en la lucha contra el COVID-19 y mejorar la respuesta ante fenómenos climáticos extremos que afectan regularmente a varias regiones del país.

Según la exposición de motivos presentada ante el pleno, los recursos permitirán mejorar sistemas de atención inmediata, abastecimiento de insumos, fortalecimiento institucional y la capacidad de reacción frente a situaciones de riesgo sanitario y ambiental.

El proyecto de ley aprobado ahora pasa a la Cámara de Senadores para su revisión.

