Viceministra Barrientos afirma que proceso contra Arce responde a decisiones judiciales, no políticas

La viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, afirmó este jueves que el proceso judicial contra el expresidente Luis Arce Catacora, vinculado al caso Fondioc, no responde a una persecución política, sino al accionar propio del sistema judicial.

“Es una tarea de la justicia y la justicia tiene que responder cualquier acción que vayan a tomar. Nosotros vemos con buenos ojos que se cumpla la ley. Como Gobierno nacional, respetamos la independencia judicial”, declaró Barrientos en conferencia de prensa.

La autoridad enfatizó que el Gobierno no interfiere en las decisiones de jueces ni fiscales, y que cualquier ciudadano debe someterse a la ley, independientemente de su cargo o investidura.

Barrientos también comentó la decisión de la Fiscalía de solicitar la detención preventiva de Arce en el Centro de Reinserción Qalauma, un recinto destinado a jóvenes, según se establece en la imputación.

“Sí, nos ha llamado la atención que se destine al expresidente a una cárcel de menores. Nosotros no repetimos prácticas del MAS; persecución política es que saquen a Jeanine Añez con todo un contingente policial cuando es una mujer desprotegida. No tenemos nada que ver con el Órgano Judicial”, expresó.

La viceministra remarcó que el Ejecutivo no reproduce prácticas del pasado y sostuvo que la judicialización de este caso debe ser interpretada en el marco de las facultades del Ministerio Público y el Órgano Judicial.

