ABB pone fin a la sequía de triunfos a costa de una goleada ante Oriente

ABB volvió a disfrutar de un triunfo después de varias jornadas. En el cierre de la fecha 29 del campeonato ‘todos contra todos’, el equipo de Pablo Godoy mostró una versión contundente y pasó por encima de un Oriente Petrolero que no encuentra estabilidad.

El dominio de ABB fue evidente desde la primera parte. Percy Loza abrió la cuenta a la media hora y, antes del descanso, Alejandro Cervantes y Gary Rea ampliaron rápidamente la diferencia. En la reanudación, el local siguió con la misma intensidad y aumentó la ventaja con las anotaciones de Alejandro Bejarano y Brayan Espinoza.

Oriente intentó mantenerse con vida gracias al doblete de Gilbert Álvarez, quien marcó a los 55 y 78 minutos, pero su aporte no bastó para revertir la superioridad del rival. El conjunto conducido por ‘Copito’ Andrada terminó acumulando su tercera derrota consecutiva.

Tras el triunfo, ABB alcanzó 26 puntos y continúa ubicado en la posición 14. Oriente, en cambio, se mantiene con 33 unidades y permanece en el décimo lugar, atravesando otro momento complicado dentro del torneo.

