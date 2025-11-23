TEMAS DE HOY:
Feminicidio en La Paz Hombre muere electrocutado estudiante atropellada

Deportes

Tras la granizada, árbitro autoriza el inicio del duelo entre Always Ready y Bolívar

El partido del torneo Todos contra Todos del fútbol boliviano ya se juega en El Alto tras la inspección del campo de juego. 

Martin Suarez Vargas

23/11/2025 15:38

El Alto, La Paz.

Luego de una intensa granizada que había retrasado el inicio del partido, el árbitro, junto con los delegados de Always Ready y Bolívar, autorizó el inicio del cotejo en el estadio Municipal de El Alto. Tras revisar el estado del campo, que se encontraba anegado por el granizo, las autoridades determinaron que las condiciones eran adecuadas para que el encuentro se desarrollara con normalidad.

