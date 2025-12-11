Imágenes captadas en un ascensor muestran a turista estadounidense golpeando a su pareja en Brasil

Un video de cámaras de seguridad desató una ola de indignación en redes sociales y en la población brasileña tras mostrar la brutal agresión de un turista estadounidense contra su novia dentro del ascensor de un edificio en el barrio de Botafogo, en la Zona Sur de Río de Janeiro.

El incidente ocurrió en la madrugada del pasado 26 de octubre de 2025, cuando Eric Christian Díaz, turista de nacionalidad estadounidense, propinó una golpiza a su pareja. La grabación evidencia cómo Díaz ataca a la mujer con más de 15 puñetazos en un ataque prolongado, sin que la víctima tuviera posibilidad de escapar, informa el portal G1.

Graves lesiones y múltiples agresiones

La violencia del ataque causó graves traumas faciales a la víctima, quien tuvo que recibir más de 20 puntos de sutura solo en esa ocasión.

De acuerdo con las investigaciones, los actos de violencia no se limitaron al ascensor. Moradores del edificio, alertados por gritos y golpes, llamaron a la policía. La encargada del edificio, Amanda Di Massi, relató haber visto al acusado intentar deshacerse de toallas mojadas y ropa ensangrentada antes de que llegaran los agentes. Se determinó que la víctima fue agredida al menos tres veces en un intervalo de 24 horas, requiriendo en una de ellas 26 puntos en la cabeza.

Acusado de violencia doméstica

Tras ser detenido en flagrancia por la Policía Militar, Díaz fue acusado formalmente por el Ministerio Público de lesiones corporales en contexto de violencia doméstica y familiar, basándose en la rigurosa Ley Maria da Penha (normativa brasileña de protección contra la violencia de género).

Aunque Díaz fue liberado provisionalmente 15 días después de los hechos, la Justicia del Río de Janeiro aceptó la denuncia y el turista ya se ha convertido en reo en el proceso. Su pasaporte fue retenido debido a la gravedad de los hechos, y permanece en Río de Janeiro a la espera de un juicio.

IMÁGENES SENSIBLES:

Mira la programación en Red Uno Play