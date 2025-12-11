TEMAS DE HOY:
Franklin Flores Luis Arce Terminal El Alto

29ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

28ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Estados Unidos exigiría historial de redes sociales de 5 años a turistas de 42 países

La nueva propuesta de la administración Trump afectaría a viajeros con exención de visa (ESTA) y busca recopilar más datos, incluyendo correos electrónicos y números de teléfono usados en la última década, por motivos de seguridad nacional.

EFE

11/12/2025 18:17

Estados Unidos exigiría historial de redes sociales de 5 años a turistas de 42 países. Imagen de Edar en Pixabay
Los Ángeles, Estados Unidos

Escuchar esta nota

Los turistas de 42 países amparados por un programa de exención de visas tendrían que entregar el historial de sus redes sociales de los últimos cinco años para poder ingresar a Estados Unidos, según una nueva propuesta presentada este miércoles por el Gobierno del presidente Donald Trump.

La iniciativa encabezada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) pretende examinar la actividad de los viajeros que ingresan a EE.UU. bajo el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA, en inglés).

Cuestionado por la prensa sobre el plan, que podría impactar el turismo hacia el país, Trump dijo que a EE.UU. le está "yendo muy bien". 

"Solo queremos que la gente venga aquí y esté segura... Queremos asegurarnos de no permitir que las personas equivocadas entren en nuestro país", agregó Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

La propuesta publicada en el Registro Federal busca ampliar la información que recolecta sobre los viajeros que ingresan al país por un periodo de tres meses bajo el programa de exención de visa.  

ESTA, cobija a turistas y viajeros procedentes de 42 países, el Reino Unido, Irlanda, Nueva Zelanda, Australia, Francia,  Japón, Israel y Qatar, entre otros.

Además de la recopilación de información de redes sociales de 5 años, la propuesta busca aumentar la cantidad de datos que se exigen a los viajeros, como los números de teléfono y direcciones de correo electrónico del solicitante, utilizados durante los últimos diez años.

También solicita información de la familia del viajero, como nombres, fechas de nacimiento y lugar de nacimiento, entre otras. 

El plan también incluye una nueva herramienta móvil  para que cualquier extranjero registre su salida de los Estados Unidos.

CBP ha justificado la iniciativa al citar una orden de Trump, emitida en enero pasado, para proteger a EE.UU. contra terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional y la seguridad pública. 

El público tendrá la oportunidad de presentar comentarios para la medida, que supone un obstáculo para los turistas, especialmente para el Mundial 2026, que atrae una gran cantidad de turistas provenientes de países cobijados por ESTA.

EFE

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD