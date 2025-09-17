TEMAS DE HOY:
Jaime Aparicio: informe de EE.UU. sobre narcotráfico en Bolivia es un mensaje al próximo gobierno

Naira Menacho

17/09/2025 0:08

Continúan las repercusiones tras conocerse que Estados Unidos excluyó a Bolivia de la lista de países que cooperan en la lucha contra el narcotráfico.

En entrevista con Que No Me Pierda (QNMP), el diplomático Jaime Aparicio sostuvo que esta disposición no está dirigida al presidente Luis Arce, sino al próximo gobierno que será elegido el 19 de octubre.

“Este mensaje no es para Arce. A él le dicen que ha hecho algunas tareas de incautación, algunas confiscaciones, ha entregado a Dávila. Este es un mensaje al próximo gobierno (…) más allá de las incautaciones y la producción de coca, está la creciente presencia de los carteles internacionales en Bolivia”, afirmó Aparicio.

Según el diplomático, sería la primera vez que un documento de certificación de EE.UU. menciona que Bolivia estaría convirtiéndose en un centro de operaciones de grupos considerados terroristas por Washington.

“Estamos frente a un problema que no lo estamos viendo en su verdadera dimensión, y el próximo gobierno deberá ser muy cuidadoso en cómo maneja el tema”, agregó Aparicio.

El exembajador advirtió que se trata de un momento histórico en la lucha contra el narcotráfico, con implicaciones que trascienden lo local y podrían impactar la política regional y global.

 

