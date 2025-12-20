Analista cuestiona que elección de vocales del TSE omitió entrevistas

En una noche que se prevé definitiva para el Órgano Electoral, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) busca concretar la designación de seis vocales nacionales. Para el analista y abogado constitucionalista William Bascopé, el proceso está marcado por una carrera contra el reloj que ha obligado a omitir filtros de idoneidad técnica en favor de una salida política inmediata.

Falencias en la evaluación de méritos

Bascopé lamentó que, debido a la "apremiada situación", se hayan eliminado etapas cruciales como la entrevista oral y los exámenes de competencia. Según el jurista, limitarse a la revisión de documentos es insuficiente para medir la capacidad de una autoridad.

"Hubiera sido ideal y eso es lo que siempre se ha exigido, que los vocales electorales tengan una ponderación de un examen de meritocracia... en este caso, por el tiempo corto, se ha obviado el tema de las entrevistas porque no les iba a alcanzar el tiempo", señaló.

Además, advirtió sobre el riesgo de las acreditaciones académicas actuales: "La corrupción nos ha dejado universidades 'marca patito' que te titulan abogados en cuatro años... los cartones a veces no acreditan lo que es el profesional". Por ello, sugirió que a futuro se apliquen filtros psicológicos para detectar a quienes actúan por "favores de la billetera".

Urgencia política y riesgo de acefalía

La sesión, calificada por Bascopé como "maratónica", responde a que las funciones de los vocales actuales terminan este viernes. "Ya estarían acéfalos si es que no se llega a concretar... van a tener que amanecerse nuestros diputados y senadores y asumir la responsabilidad", afirmó.

El analista también alertó sobre rumores de corrupción dentro del mismo proceso de selección, mencionando que ha escuchado sobre solicitudes de "dádivas" a los postulantes por parte de algunos legisladores, una práctica que pidió erradicar para evitar que las nuevas autoridades entren a "jurar al partido que los puso y no al cargo".

El trasfondo de la crisis económica

Bascopé fue enfático al señalar que la atención del país está dividida entre lo político y lo económico, específicamente por la eliminación de la subvención a los combustibles. Defendió la necesidad de la medida y criticó las amenazas de paro indefinido.

Inviabilidad financiera: "No se puede sostener más la subvención. 60 millones por semana habíamos necesitado... ¿De dónde vamos a sacar tanto dinero?" .

Llamado a la sensatez: Calificó de "bloqueos insensatos" las protestas que buscan la renuncia del gobierno. "No creo que tengamos la billetera de los oligarcas del MAS que se han enriquecido para irnos afuera... es nuestra única patria y no podemos incendiarla".

Para concluir, el analista destacó que los nuevos vocales enfrentarán un reto de "tenacidad" frente a las próximas elecciones subnacionales, que se desarrollarán en un clima social altamente caldeado.

