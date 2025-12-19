No hay acuerdo con transporte y el alcalde recuerda compromisos incumplidos tras la última alza tarifaria

El diálogo entre autoridades del Gobierno, el Municipio de Santa Cruz y el sector transporte sigue sin resultados concretos. El alcalde Jhonny Fernández ratificó que no se ha llegado a un acuerdo, pese a la apertura mostrada por su despacho y la voluntad del Gobierno nacional para avanzar hacia una salida consensuada.

El conflicto mantiene paralizado el servicio de transporte público en Santa Cruz de la Sierra, con miles de ciudadanos afectados en sus desplazamientos diarios.

“Hemos estado abiertos al diálogo. Hemos hecho propuestas. Pero no se puede pedir más cuando ni siquiera se ha cumplido lo anterior”, señaló Fernández, refiriéndose a los compromisos asumidos por los transportistas tras el ajuste tarifario del año pasado.

El nudo del conflicto sigue siendo la tarifa. Mientras los transportistas exigen un pasaje de al menos Bs 4, la Alcaldía sostiene que debe mantenerse en Bs 3, considerando los efectos sobre la economía de la población y la falta de cumplimiento en la mejora del servicio.

Fernández recordó que el sector firmó un acuerdo con el Municipio, comprometiéndose a implementar cámaras de seguridad, cobro digital, mantenimiento de unidades y renovación del parque automotor, puntos que en su mayoría aún no se han ejecutado.

Medidas para reducir costos y avanzar

El viceministro Ernesto Justiniano informó que desde el Gobierno se plantearon medidas transitorias y estructurales para ayudar al sector. Entre ellas:

Plan de financiamiento para la conversión de vehículos a GNV, con plazo de 6 meses y tasas bajas.

Fernández remarcó que el conflicto afecta a todos los sectores, especialmente en una época clave como fin de año, cuando la economía requiere mayor movimiento. “Esperamos que el sector reflexione y piense en la población”.

Mira la programación en Red Uno Play