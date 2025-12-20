Conmoción en el espectáculo: murió a los 31 años William Rush, actor de Waterloo Road

El mundo del espectáculo británico se encuentra de luto tras conocerse la muerte del actor William Rush, a los 31 años, reconocido por interpretar a Josh Stevenson en la serie Waterloo Road. La noticia fue confirmada este viernes por su madre, la actriz Debbie Rush, a través de un emotivo mensaje en redes sociales.

“Nuestro hermoso bebé, William, falleció el 17 de diciembre. Como familia, nuestros corazones están completamente rotos y no hay palabras que realmente puedan capturar la profundidad de nuestra pérdida”, expresó la actriz en su cuenta de Instagram.

En el comunicado, Debbie Rush destacó además un gesto que marcó los últimos momentos de su hijo:

“Incluso en nuestro momento más oscuro, William dio el regalo más precioso de todos. Al ser donante de órganos, ha dado esperanza y vida a otras familias, pensando en otros hasta el final. Su bondad y amor siempre serán parte de su legado”.

La familia pidió respeto y privacidad para atravesar el dolor:

“William siempre será amado, siempre extrañado y siempre estará en nuestros corazones”.

Hasta el momento, la causa de muerte del actor no fue informada.

¿Quién era William Rush?

William Edward Rush nació el 6 de julio de 1994 en Bury, Greater Manchester, Inglaterra. Hijo de la actriz Debbie Rush, creció ligado al mundo artístico y comenzó su carrera desde muy joven en la televisión británica.

Participó en reconocidas producciones como Shameless, The Street y Drop Dead Gorgeous, pero su primer rol destacado llegó con Grange Hill, la emblemática serie juvenil de la BBC, donde interpretó a Ali Duncan.

Su gran salto profesional se dio en 2009, cuando se incorporó al elenco de Waterloo Road. Allí dio vida a Josh Stevenson hasta 2013, en una de las etapas más recordadas de la serie. Su personaje abordó temas sensibles como la identidad, los conflictos familiares y la salud mental, lo que generó una fuerte conexión con el público.

Tras su salida de la ficción, continuó trabajando en televisión con apariciones en Casualty y Vera. En 2014 también formó parte de Coronation Street, la histórica serie en la que su madre es una de las figuras principales, en un cruce generacional que fue muy valorado por la audiencia.

