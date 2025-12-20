Christian Nodal demanda a Cazzu en México y un juez admite el caso por custodia, visitas y pensión

El conflicto legal entre los artistas Christian Nodal y Cazzu tomó un giro definitivo. Un juez del estado de Jalisco, en México, admitió formalmente la demanda presentada por el cantante mexicano el pasado 4 de noviembre de 2025, marcando el inicio de un proceso transnacional de gran relevancia mediática.

Las claves de la admisión judicial

A pesar de que Cazzu reside actualmente en Argentina junto a su hija Inti, la justicia mexicana determinó que la demanda es viable. José Luis Álvarez Pulido, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, confirmó que el juez de la causa fundamentó las razones legales para aceptar el caso en México, amparándose en mecanismos de cooperación internacional.

El proceso se encuentra ahora en su fase inicial: la notificación formal a la cantante argentina. Debido a la distancia, este trámite se realizará mediante una carta rogatoria dirigida a las autoridades del país sudamericano. Sin embargo, dado el próximo receso vacacional en los juzgados mexicanos, se estima que el acuse de recibo y la respuesta formal de Cazzu podrían concretarse recién en enero de 2026.

¿Qué solicita Christian Nodal?

De acuerdo con los detalles revelados en el programa Ventaneando y citados por Infobae, la acción legal del intérprete de regional mexicano se enfoca en tres ejes fundamentales:

Custodia legal: Definir quién tendrá la responsabilidad jurídica sobre la menor.

Régimen de convivencia: Establecer reglas claras para las visitas y asegurar que el lazo afectivo entre padre e hija se mantenga pese a la distancia.

Pensión alimenticia provisional: Solicitar una medida económica fijada por el juez para el bienestar de la niña durante el curso del litigio.

El reto de la jurisdicción internacional

Uno de los puntos más polémicos es la posibilidad de juzgar a Cazzu en territorio mexicano mientras ella habita en el extranjero. Álvarez Pulido precisó que la ley permite estas acciones y que, en caso de ser necesario un encuentro entre las partes para comparecencias o acuerdos, se contempla el uso de videoconferencias como herramienta procesal.

Por el momento, los detalles de fondo permanecen bajo reserva judicial para proteger la integridad del proceso y de la menor involucrada.

Mira la programación en Red Uno Play