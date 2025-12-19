“No tenemos agua ni luz”: alcalde de El Torno pide puentes provisionales tras la riada

Los trabajos de limpieza y remoción de lodo continúan en el municipio de El Torno, que atraviesa días de emergencia tras la intensa riada, lluvias e inundaciones que dejaron víctimas fatales, pérdidas materiales y graves daños productivos, pero el acceso a varias comunidades sigue siendo extremadamente complicado.

El alcalde Hediberto Cuéllar manifestó que aún se requiere ayuda urgente y remarcó la necesidad de habilitar puentes provisionales para restablecer la transitabilidad y devolver algo de normalidad a los habitantes.

“Hasta el día de ayer tenemos 21 personas fallecidas. Estamos trabajando por tierra y hemos visto grandes cantidades de lodo y escombros. Por eso surge la necesidad de implementar puentes provisionales, para que nuestra gente pueda sobrevivir, continuar con la limpieza y acceder a las zonas afectadas”, señaló la autoridad municipal.

Cuéllar agradeció el apoyo recibido por parte de distintas instituciones y autoridades, pero enfatizó que las necesidades siguen siendo muchas, especialmente por la falta de servicios básicos.

Actualmente, cinco puentes fueron destruidos y los caminos permanecen cubiertos de barro, lo que dificulta las labores de rescate, evaluación de daños y asistencia humanitaria. Recién este 18 de diciembre se logró abastecer de agua a tres comunidades.

“No tenemos caminos, no tenemos luz ni agua. Estamos haciendo todo lo posible, pero en este momento lo más urgente son los puentes provisionales”, agregó Cuellar.

