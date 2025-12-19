TEMAS DE HOY:
ASALTO accidente vehicular Feminicidio en Santa Cruz

33ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Llegan tres toneladas de ayuda humanitaria a damnificados de El Torno

La ayuda fue recolectada mediante una campaña solidaria impulsada por el Grupo de Apoyo Civil a la Policía (GACIP). 

Yandy Yennifer Fernández Mamani

19/12/2025 14:38

Solidaridad en acción: Policía entrega tres toneladas de ayuda a El Torno. FOTO: RED UNO
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

En el municipio de El Torno continúan los trabajos de rescate mientras las familias damnificadas permanecen evacuadas, a la espera de que la ayuda humanitaria llegue a las comunidades más afectadas. En las últimas horas, se confirmó el arribo de tres toneladas de víveres destinados a los comunarios que atraviesan un momento crítico tras las emergencias registradas en la zona.

La información fue confirmada por el Comandante Departamental de la Policía, coronel David Gómez, quien señaló que la ayuda fue recolectada mediante una campaña solidaria impulsada por el GACIP. El cargamento incluye ropa, agua y alimentos de primera necesidad.

“Pretendemos solidarizarnos con estas personas que están pasando por un momento muy difícil. La Policía Boliviana está del lado de la sociedad”, afirmó la autoridad policial.

La ayuda será entregada a Defensa Civil y al Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), instancias que se encargarán de la distribución de los insumos, priorizando las necesidades de los damnificados en las comunidades afectadas.
 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD