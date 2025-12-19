En el municipio de El Torno continúan los trabajos de rescate mientras las familias damnificadas permanecen evacuadas, a la espera de que la ayuda humanitaria llegue a las comunidades más afectadas. En las últimas horas, se confirmó el arribo de tres toneladas de víveres destinados a los comunarios que atraviesan un momento crítico tras las emergencias registradas en la zona.

La información fue confirmada por el Comandante Departamental de la Policía, coronel David Gómez, quien señaló que la ayuda fue recolectada mediante una campaña solidaria impulsada por el GACIP. El cargamento incluye ropa, agua y alimentos de primera necesidad.

“Pretendemos solidarizarnos con estas personas que están pasando por un momento muy difícil. La Policía Boliviana está del lado de la sociedad”, afirmó la autoridad policial.

La ayuda será entregada a Defensa Civil y al Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), instancias que se encargarán de la distribución de los insumos, priorizando las necesidades de los damnificados en las comunidades afectadas.



