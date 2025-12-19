TEMAS DE HOY:
Comunidad

Alcaldía de Santa Cruz advierte: "Si el paro continúa, se permitirá el transporte libre en la ciudad"

El reglamento municipal establece que, si el servicio se suspende por más de tres días, se aplicarán sanciones que incluyen la pérdida de la licencia de la línea, lo cual, según el vocero municipal, “no nos va a temblar la mano de aplicar”.

Charles M. Flores

19/12/2025 12:40

Bernardo Montenegro, vocero municipal. FOTO: NTV/RED UNO. Composición CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

La Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra emitió este viernes un firme llamado a los transportistas a pausar el paro que mantiene interrumpido el servicio de transporte público en la ciudad, advirtiendo que, de no ceder, se permitirá la circulación de transporte libre para garantizar el desplazamiento de los ciudadanos.

Bernardo Montenegro, vocero municipal, reiteró que la medida busca proteger al ciudadano de a pie: “Debe quedar claro que no vamos a permitir que el afectado sea la población. Pedimos reflexión tanto al sector del transporte como al Gobierno”, señaló.

El reglamento municipal establece que, si el servicio se suspende por más de tres días, se aplicarán sanciones que incluyen la pérdida de la licencia de la línea, lo cual, según Montenegro, “no nos va a temblar la mano de aplicar”.

En cuanto a las tarifas, el municipio confirmó que el pasaje se mantiene en Bs. 2,30, pese a los recientes incrementos en los hidrocarburos que motivaron la protesta de los micreros.

“Nosotros estamos al medio, tenemos una ley que reglamenta el transporte y fija las tarifas, y seguimos comprometidos con que el servicio no afecte a la ciudadanía”, agregó.

Además, el municipio anticipó que, si la situación persiste, solicitará el uso de transporte libre, con el acompañamiento de la Policía y la Guardia Municipal, para evitar confrontaciones y garantizar el desplazamiento seguro de la población.

Hasta el momento, la ciudad registra ya dos días de interrupción del transporte público, afectando principalmente a estudiantes, trabajadores y personas de movilidad limitada, mientras la Alcaldía mantiene su advertencia de sanciones a quienes incumplan el reglamento.

 

