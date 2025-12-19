Hallan sin vida a una mujer en un alojamiento de Santa Cruz; murió por asfixia

Un nuevo caso de violencia contra la mujer fue registrado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, luego de que una mujer de 53 años fuera hallada sin vida en el interior de un alojamiento ubicado en la zona del mercado La Ramada. El hecho es investigado como un posible feminicidio.

De acuerdo con el informe preliminar, la víctima habría fallecido entre tres y cuatro días antes de ser encontrada. Personal de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (Felcv) acudió al lugar tras la denuncia y halló el cuerpo de la mujer tendido sobre una cama en una de las habitaciones del alojamiento.

Las primeras investigaciones señalan que la mujer ingresó al lugar en compañía de su pareja, quien sería el principal sospechoso. Según el reporte policial, la víctima murió por asfixia, presuntamente estrangulada, y posteriormente fue abandonada en el lugar, mientras el agresor se dio a la fuga con rumbo desconocido.

Efectivos de la unidad de Homicidios procedieron al levantamiento legal del cadáver y lo trasladaron a la morgue del hospital de la Pampa de la Isla para la correspondiente autopsia de ley. Los peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) confirmaron que la causa de la muerte fue sofocación por asfixia.

La Policía y el Ministerio Público informaron que el presunto autor del crimen ya fue plenamente identificado y se desplegó un operativo para lograr su captura. Entre tanto, las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del hecho.

