Dos policías son denunciados por pedir Bs 1.500 vía QR para liberar arrestados

Un nuevo escándalo sacude a la Policía en La Paz. Dos sargentos —un hombre y una mujer— fueron aprehendidos por la Fiscalía, acusados de haber cobrado una coima utilizando un código QR para liberar a personas arrestadas por consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública.

El hecho ocurrió el 31 de enero, cuando seis personas fueron arrestadas por beber en calles paceñas y trasladadas a oficinas de Conciliación Ciudadana, informó el fiscal Johan Muñoz.

De acuerdo con la investigación, los policías habrían ofrecido liberar a los detenidos a cambio de Bs 3.000, advirtiendo que, de no pagar, deberían permanecer ocho horas arrestados. Tras una negociación, ambas partes habrían acordado el pago de Bs 1.500.

Lo más llamativo del caso es que el pago no se realizó en efectivo, sino mediante un código QR. El sargento varón habría mostrado un QR a nombre de una tercera persona que no pertenece a la Policía, y una de las arrestadas realizó la transferencia digital.

Luego de recuperar su libertad, las víctimas denunciaron el hecho ante la FELCC. Sin embargo, según la Fiscalía, la mujer que realizó el pago fue posteriormente abordada por ambos sargentos, quienes presuntamente intentaron convencerla de retirar la denuncia.

La situación fue reportada de inmediato y se activó un operativo. Primero fue aprehendida la sargento mujer, quien ya fue enviada a la cárcel con detención preventiva. Posteriormente, el lunes 1 de febrero, se ejecutó una orden de aprehensión contra el sargento varón, señalado como quien habría recibido el dinero.

El uniformado se acogió a su derecho al silencio, pero la Fiscalía decidió imputarlo formalmente y solicitar su detención preventiva.

El fiscal Muñoz no descartó la participación de otros efectivos policiales y aseguró que las investigaciones continuarán, mientras el caso genera indignación y vuelve a poner en debate la corrupción dentro de la institución policial.

