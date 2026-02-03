Descubren marihuana camuflada en sacos de papa durante operativo en El Alto

Un operativo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) permitió descubrir 81 paquetes de marihuana que estaban ingeniosamente ocultos dentro de sacos de papa en la ciudad de El Alto, en un nuevo caso de tráfico de drogas mediante encomiendas.

El hallazgo se produjo durante un control y verificación rutinaria en bodegas de carga, ubicadas en la zona de Villa Dolores, donde los efectivos detectaron irregularidades en varios sacos que, aparentemente, transportaban solo productos agrícolas.

Tras la inspección, se realizó la prueba de campo, que dio positivo para marihuana, motivo por el cual se procedió de inmediato al secuestro de la sustancia, conforme a la normativa vigente.

Las autoridades no descartan que la droga tuviera como destino otras regiones del país y continúan las investigaciones para identificar a los responsables del envío.

