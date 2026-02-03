¿Qué dijo el Gobierno sobre los precios del internet satelital Starlink?

El Gobierno aseguró este martes que velará porque los precios del servicio de internet satelital Starlink sean justos y accesibles para la población boliviana, ya que será complementario a las prestaciones que ofrece la estatal Entel para llegar a los lugares más alejados del país.

“El encargado de dar tarifas será la empresa Starlink, que dará las tarifas cuando ya vea conveniente; sin embargo, lo que nosotros vamos a velar, es para que sea un precio justo para nuestros ciudadanos”, aseveró en conferencia de prensa el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora.

El ministro recordó que Starlink es un servicio de internet satelital desarrollado por SpaceX, que ofrece conectividad de alta velocidad y que llegará a regiones donde actualmente no existe cobertura por limitaciones técnicas, debido a que la conectividad debe ser entendida como un servicio básico como el agua, el alcantarillado y la energía eléctrica.

“En cualquier punto del país, a partir de ahora, se podrá acceder a internet”, sostuvo, al señalar que el acceso a internet permitirá fortalecer la educación, la producción y el emprendimiento, especialmente en zonas rurales.

La autoridad explicó que el Gobierno impulsa una nueva visión de integración, que no solo contempla carreteras, puertos o ferrocarriles, sino también las “autopistas de internet”.

Sobre el estado legal de la empresa, el ministro confirmó que Starlink ya inició operaciones en Bolivia, tras haber cumplido con todo el procedimiento para estar en el país.

En esa línea, el director de la ATT, Carlos Ágreda, detalló que la empresa cuenta actualmente con una licencia experimental por seis meses, mientras se adecúan los reglamentos para el ingreso de otras firmas.

En ese contexto, informó que compañías como Amazon, con su Proyecto Kuiper, y otros operadores satelitales también manifestaron su interés en operar en el país.

