[VIDEO] Así fue como una mujer recibió a tiros a los asaltantes que intentaron ingresar a su vivienda

Una situación de extrema tensión se vivió en Santa Catarina, Brasil, luego de que una mujer enfrentara a tiros a tres hombres armados que intentaban ingresar a su vivienda para cometer un robo. El hecho, ocurrido en plena luz del día, quedó registrado en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Las imágenes muestran el momento en el que el propietario de la vivienda llega a su casa a bordo de una motocicleta. Segundos después, un hombre armado y con el rostro cubierto entra al patio y lo somete, obligándolo a colocarse contra una esquina. Instantes más tarde, otros dos individuos ingresan a la propiedad mientras su cómplice mantiene al dueño como rehén.

Aprovechando la distracción de los delincuentes, la esposa del hombre abrió la puerta de la vivienda y realizó varios disparos con un arma de fuego, logrando ahuyentar inicialmente a dos de los asaltantes y liberar a su pareja. Sin embargo, uno de los criminales, vestido con un suéter amarillo, corrió hacia la mujer con la intención de desarmarla.

Durante el forcejeo, la mujer fue lanzada al suelo, pero continuó disparando para defenderse. Finalmente, el atacante logró someterla y quitarle el arma, mientras otro de los delincuentes regresó para amenazarla. Ante la situación y temiendo por la vida de su esposa, el propietario decidió abrir el portón eléctrico del patio, permitiendo que los criminales escaparan.

Antes de huir, uno de los asaltantes incluso ingresó a la vivienda para recoger una mochila. Durante el intercambio de disparos, la mujer sufrió un roce de bala en el rostro. Fue atendida por personal médico y se reporta fuera de peligro.

