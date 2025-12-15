Un episodio tan insólito como alarmante se registró en el sur de Francia, cuando un vehículo terminó dentro de una piscina municipal con una mujer y su hija a bordo. El hecho ocurrió durante la noche del pasado 11 de diciembre en la ciudad de La Ciotat, generando momentos de pánico entre los presentes.

Según informaron fuentes oficiales, la conductora, una mujer de 38 años, perdió el control del vehículo, impactó contra la valla de seguridad del predio y se precipitó directamente al interior de la piscina principal, donde había bañistas en ese momento. El automóvil rompió una pared de cristal y quedó completamente sumergido.

La rápida intervención de los servicios de emergencia, junto con la ayuda de dos socorristas y un testigo ocasional, permitió rescatar a la mujer y a la niña de 5 años, quienes resultaron ilesas y fueron trasladadas a un centro hospitalario únicamente por precaución. Un hombre que se encontraba en el lugar sufrió cortes leves a causa de los vidrios rotos.

Hasta el momento no se confirmó una causa oficial del accidente; sin embargo, la conductora habría declarado que confundió el freno con el acelerador, lo que habría provocado la maniobra involuntaria.

Las autoridades locales informaron que la piscina municipal permanecerá cerrada durante varias semanas debido a los daños estructurales ocasionados por el impacto, mientras continúan las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido.

A continuación, el video:

