TEMAS DE HOY:
Accidente El Alto PRIVADO DE LIBERTAD Privación de libertad

29ºC Santa Cruz de la Sierra

18ºC La Paz

28ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

¡Confundió el freno con el acelerador! Vehículo cae a una piscina en Francia: madre e hija salen ilesas

Según fuentes oficiales, la conductora, perdió el control del vehículo, impactó contra la valla de seguridad del predio y se precipitó directamente al interior de la piscina principal, donde había bañistas en ese momento.

Charles M. Flores

15/12/2025 16:48

Francia

Escuchar esta nota

Un episodio tan insólito como alarmante se registró en el sur de Francia, cuando un vehículo terminó dentro de una piscina municipal con una mujer y su hija a bordo. El hecho ocurrió durante la noche del pasado 11 de diciembre en la ciudad de La Ciotat, generando momentos de pánico entre los presentes.

Según informaron fuentes oficiales, la conductora, una mujer de 38 años, perdió el control del vehículo, impactó contra la valla de seguridad del predio y se precipitó directamente al interior de la piscina principal, donde había bañistas en ese momento. El automóvil rompió una pared de cristal y quedó completamente sumergido.

La rápida intervención de los servicios de emergencia, junto con la ayuda de dos socorristas y un testigo ocasional, permitió rescatar a la mujer y a la niña de 5 años, quienes resultaron ilesas y fueron trasladadas a un centro hospitalario únicamente por precaución. Un hombre que se encontraba en el lugar sufrió cortes leves a causa de los vidrios rotos.

Hasta el momento no se confirmó una causa oficial del accidente; sin embargo, la conductora habría declarado que confundió el freno con el acelerador, lo que habría provocado la maniobra involuntaria.

Las autoridades locales informaron que la piscina municipal permanecerá cerrada durante varias semanas debido a los daños estructurales ocasionados por el impacto, mientras continúan las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido.

A continuación, el video:

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD