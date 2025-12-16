TEMAS DE HOY:
Internacional

¡Terrible! Hallan muerta a una adolescente en su vivienda y detienen a su padre en Argentina

La menor fue encontrada con aparentes signos de violencia al interior de su domicilio. Su padre de 60 años, con quien vivía la adolescente de 17, es investigado y fue detenido como principal sospechoso del crimen.

Red Uno de Bolivia

15/12/2025 20:46

Foto: Redes Sociales.
Argentina

Un hecho conmocionó a la localidad de Coronda, en la provincia de Santa Fe, Argentina, luego de que una adolescente fuera hallada sin vida en el interior de su vivienda. Según el medio TN, la Policía constató que el cuerpo presentaba indicios compatibles con un posible ahorcamiento, por lo que se inició una investigación para esclarecer las causas de la muerte.

El trágico suceso se registró la jornada del domingo 14 de diciembre, cuando efectivos policiales acudieron al domicilio tras recibir el reporte del hallazgo. Al llegar al lugar, procedieron al levantamiento legal del cadáver.

Debido a las circunstancias en las que fue encontrada la menor y a la presencia de elementos que generan dudas sobre lo ocurrido, las autoridades dispusieron la aprehensión preventiva del padre de la adolescente, un hombre de 60 años con quien la víctima convivía. La medida fue tomada mientras se desarrollan las primeras diligencias investigativas.

Asimismo, otros familiares fueron citados a declarar con el objetivo de recabar información que permita reconstruir las últimas horas de la menor. En el marco de la investigación, también se procedió al secuestro de teléfonos celulares pertenecientes a familiares directos, los cuales serán sometidos a peritajes.

El caso generó profunda consternación en la comunidad local, mientras la Fiscalía continúa con las actuaciones para determinar si se trató de una autolesión de un hecho con intervención de terceros.

Las autoridades señalaron que los resultados de la autopsia serán claves para avanzar en el esclarecimiento del caso.

 

