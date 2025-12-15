Una sesión legislativa en el Congreso de la Ciudad de México escaló a un nivel de caos y agresiones físicas sin precedentes, culminando en la suspensión temporal de los trabajos. El enfrentamiento se produjo entre legisladores de las principales facciones políticas del país, lo que subraya la creciente polarización en el debate político.

La disputa surgió a raíz de la discusión sobre una controvertida reforma que busca eliminar un organismo autónomo clave de transparencia conocido como InfoCDMX. Este organismo es responsable de garantizar el acceso a la información pública y la protección de datos personales para los ciudadanos.

Batalla por la transparencia desata la violencia

La confrontación estalló cuando los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), que representan a la oposición, tomaron la tribuna (el estrado de oradores) en señal de protesta. Con carteles que acusaban a la facción mayoritaria de ser "destructora de instituciones", buscaron frenar la propuesta de ley, según reportan medios como Milenio y La Crónica de Hoy.

Esta propuesta, impulsada por la facción de Morena (el partido en el gobierno nacional y de la Ciudad de México), busca transformar el InfoCDMX y supuestamente integrarlo como un órgano de transparencia dentro de la Secretaría de la Contraloría General. La oposición argumenta que esta medida es un "retroceso institucional" que concentraría el poder y minaría la independencia del ente de transparencia.

La tensión se volvió física cuando los legisladores de Morena subieron a la tribuna para intentar reanudar la sesión y desalojar a la oposición. Los reportes indican que la situación escaló a empujones, gritos y un escándalo de agresiones entre mujeres diputadas.

El punto más álgido se vivió cuando varias legisladoras se enfrascaron en una pelea directa, donde se registraron golpes e incluso jaloneos de cabello sobre la Mesa Directiva.

Suspensión y llamado a la cordura

Ante la escalada de la violencia, el presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma, se vio obligado a solicitar un receso y suspender la sesión de manera temporal. Hizo un llamado público a los legisladores para "mantener la cordura" y evitar que el conflicto se convierta en una crisis aún mayor dentro del recinto legislativo.

El incidente ha puesto de relieve el intenso debate político en la capital mexicana, donde la oposición acusa a la mayoría de Morena de romper acuerdos previamente establecidos, especialmente uno que supuestamente garantizaba que el nuevo órgano de transparencia sería colegiado y no controlado por una sola persona.

Mientras el proceso de recuperación del orden está en curso, este enfrentamiento en el Congreso de la Ciudad de México se convierte en un símbolo de las profundas divisiones y el deterioro del diálogo en la política de la región.

Mira la programación en Red Uno Play