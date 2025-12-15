"Le pusieron una granada": Familia del payaso ‘Tuki Tuki’ exige justicia y revela que lo extorsionaron

Hay conmoción en Perú tras el asesinato del payasito Tuki Tuki, cuyo nombre real era Rogers Gallegos Rodríguez, quien fue acribillado luego de ser contratado para un show que terminó siendo una trampa mortal.

Según información de su familia, el comediante había sido víctima de amenazas y extorsiones en las últimas semanas.

“Hace dos años le habían puesto una granada en la puerta de su casa. Se fue para que se calmaran las cosas, y luego de que volvió, hace dos meses quisieron extorsionarlo con 15 mil dólares. Pero mi sobrino no cedió. Porque es darle pie a la delincuencia”, relató su tía.

El crimen ocurrió cuando Tuki Tuki acudió al lugar donde supuestamente se realizaría un show infantil. “Lo contrataron para un show y no había nada en el sitio, y ahí lo mataron”, señaló la familia.

Según indicaron, la clave podría encontrarse en el celular de la víctima, donde esperan hallar información sobre la mujer que supuestamente lo contrató y cualquier posible adelanto recibido.

El asesinato ocurrió pocos días antes del cumpleaños de su hija de cinco años, quien había sido celebrada por el payaso horas antes del fatídico evento.

La Policía Nacional del Perú, aseguró que se está trabajando para dar con el autor intelectual del homicidio. “Estamos viendo el tema del celular para construir y fortalecer las hipótesis. Acá tenemos que esclarecer este evento criminal”, dijo.

Hasta el momento, las principales líneas de investigación incluyen un posible ajuste de cuentas, un caso de extorsión o incluso un ataque vinculado a la competencia dentro del ámbito artístico.

