El comandante departamental de Potosí, coronel Mirko Bustos, señaló este lunes que el crimen ocurrió en el municipio de Uyuni, y que el hallazgo se produjo tras la denuncia de comunarios del municipio de Llica, quienes alertaron sobre la presencia de un cuerpo sin vida.

“La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) se constituyó hasta el lugar y verificó que el cuerpo de una persona de sexo femenino se encontraba al interior de un vehículo tipo minibús, abandonado y desmantelado, ubicado fuera de la población”, indicó Bustos.

La autoridad policial precisó que, al constatarse la ausencia de signos vitales, el cuerpo fue trasladado a la morgue del Hospital de Uyuni, donde, en presencia del fiscal y del médico forense, se procedió a realizar la autopsia legal.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima fue vista por última vez el 5 de diciembre, en compañía de tres personas de sexo masculino, con quienes habría estado compartiendo y consumiendo bebidas alcohólicas.

“La Policía logró identificar y dar con el paradero de los sujetos que estuvieron con la víctima; uno de ellos sería su pareja sentimental. La joven presentaba signos evidentes de violencia, como sangrado por la nariz y hematomas en el rostro”, afirmó el comandante.

Tras las entrevistas e investigaciones correspondientes, los tres sospechosos fueron aprehendidos y puestos a disposición de la autoridad judicial.

Luego de la audiencia cautelar, se determinó detención preventiva para el enamorado de la víctima, mientras que los otros dos jóvenes recibieron medidas sustitutivas. El caso continúa en proceso de investigación.

Mira la programación en Red Uno Play