Comisión concluyó revisión de méritos y hoy se esperan los recursos de revisión; esta es la lista de puntajes

La Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa, concluyó la revisión de méritos y probidad de los 364 postulantes al Tribunal Supremo Electoral (TSE), en el marco del proceso de preselección de candidatas y candidatos a la máxima instancia del Órgano Electoral Plurinacional.

Tras finalizar esta etapa, la Comisión informó que este lunes 15 de diciembre se da inicio a la fase de presentación de recursos de revisión, instancia en la que los postulantes podrán impugnar u observar los resultados obtenidos durante la evaluación, conforme a lo establecido en la convocatoria y el reglamento del proceso.

La fase de recursos de revisión tiene como objetivo garantizar la transparencia, legalidad y respeto al debido proceso, permitiendo que las observaciones sean analizadas y resueltas de manera técnica y objetiva por la Comisión Mixta.

Con la conclusión de esta etapa, el proceso de selección avanza hacia las siguientes fases previstas en el cronograma oficial.

Modalidad presencial:

Las y los postulantes pueden presentar su recurso en instalaciones de la Comisión Mixta de Constitución, ubicadas en el edificio antiguo de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en el horario de 08:30 a 18:00.

Modalidad virtual:

También se encuentra habilitada la presentación vía virtual, mediante el envío del documento firmado y escaneado en formato PDF al número de WhatsApp 67005176, de 08:30 a 18:00.

Vea la lista de los puntajes obtenidos de los 364 postulantes:

